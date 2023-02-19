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中職／「兄弟內戰」打6局炸6轟 張志豪轉戰一壘也開砲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊張志豪。 中信兄弟提供
中信兄弟隊張志豪。 中信兄弟提供

中信兄弟隊今天在屏東中信園區進行黃白隊內賽，全壘打滿天飛，只打6局就出現6發全壘打，第4局江忠城單局挨了張志豪、林書逸、福來喜3支陽春砲，去年選秀第4指名的阮裕智也挨了2支兩分砲。

兄弟今年春訓的對外熱身賽將在21日面對南韓職棒培證英雄隊起跑，今天上午10點先進行隊內賽，一局下就先由黃隊第一棒宋晟睿的陽春砲揭開全壘打秀序幕，苦主為去年選秀第7指名的張祖恩。

三局下劉貴元先從阮裕智手中敲出兩分砲，宋晟睿敲安並盜壘成功，陳偉漢補上另一發兩分砲，阮裕智投1局被敲4安打、失4分。

黃隊取得5：0領先，四局上輪到白隊開砲，面對江忠城，張志豪、林書逸、福來喜都炸裂陽春砲，五局上岳東華靠保送、暴投進占得點圈，並趁陳文杰的中外野飛球推進三壘，馬鋼補上安打帶有1分打點；六局上面對李吳永勤，白隊的攻勢以三上三下作收，隊內賽就以4：5畫下句點。

張志豪擔任先發一壘手、第五棒，3打數有1安打全壘打，吞下1次三振。

中信兄弟進行隊內對抗賽。 中信兄弟提供
中信兄弟進行隊內對抗賽。 中信兄弟提供

張志豪

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