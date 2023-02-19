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中職／桃猿簽下第4號洋投雷法 也是經典賽古巴國手
樂天桃猿隊簽下第4位洋投，33歲的右投Elián Leyva，譯名「雷法」，也是今年世界棒球經典賽古巴隊國手。
雷法身高188公分、體重95公斤，不具大聯盟資歷，旅美最高層級勇士隊3A，2019年開始都在墨西哥聯盟出賽，去年例行賽5勝6敗，2022到23年球季在墨西哥冬季聯盟表現優異，出賽10場都擔任先發，拿下7勝3敗、防禦率2.44。
猿隊先前已陸續簽下豪勁、威達爾、霍爾，如今再簽妥雷法，領隊浦韋青表示，雷法定位在先發，猿隊將以4位洋投迎接開季。
雷法也是經典賽古巴隊一員，目前隨古巴隊在日本進行熱身賽，接下來將來到台灣，與中華隊同處A組，爭取分組前二晉級8強的門票。
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