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中職／總教練會議定調2變革 裁判要逐局摸手嚴抓用油

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職季前總教練會議通過，外部物質檢查新球季上路。本報資料照片
中職季前總教練會議通過，外部物質檢查新球季上路。本報資料照片

中華職棒今天進行2023年季前總教練會議，針對投手外部物質訂出明確檢查規範，每局間固定檢查投手的手部及手套之外，若經由總教練提出質疑，經主審認為可能有違規情事，也可進行「臨檢」。

投手外部物質檢查曾在去年賽季掀起討論，富邦悍將隊洋投威迪茲在6月2日之戰，因對手味全龍隊提出質疑，主審檢查手套，確認手套內有外部物質被驅逐出場，遭到禁賽10場。范米特也曾被中信兄弟隊總教練林威助質疑球衣上的污漬，但經主審確認只是熱身膏。

今天在總教練會議上針對外部物質檢查訂出規範，裁判將於每局攻守交換與換投時，針對退場投手的手部及手套檢查，若有必要可檢查其他部位與配件，後援投手則於上場熱身前檢查。

此外，若有總教練觀察到可疑行為、事證，向主審提出，裁判也可判斷是否進行「臨檢」，可於打席與打席之間進行檢查。

過去重播輔助判決多次被質疑耗時過久，也在此次會議中訂出4分鐘內需作出裁決。

2023年季前總教練會議決議事項如下：

一、外部物質檢查：自2023年球季開始（包括聯盟熱身賽），裁判員將對投手進行外部物質檢查。

1、裁判員固定主動檢查：

裁判員固定於每一局攻守交換與更換投手時，針對退場之投手進行手部以及手套檢查，必要時亦可檢查其他部位或配件。有關救援投手部分，將於其上場熱身投球前進行檢查。

2、總教練提出請求檢查：

若比賽中總教練確實觀察到對方有疑似的行為或是跡象、甚至事證，向主審提出檢查要求時，裁判員將判斷是否可能有違規情事，若決定進行檢查，將於打席與打席之間進行。

二、重播輔助判決：

1、修改項目部分：

第(13)項-擊出球進入死球區或是否成為死球

修改為「比賽進行球是否進入死球區或成為死球」；

2、增加項目部分：

「跑壘員是否越位」、「妨礙打擊」。

3、嚴格執行審視時間於4分鐘內決定最後判決。時間計算自裁判員戴上耳機起，至重新判決止。

富邦悍將 中信兄弟 味全龍

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