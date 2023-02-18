統一內戰出現無安打比賽 李丞齡坦起9號球衣重量開轟

統一獅隊內紅白賽打出一場無安打比賽，白隊6名投手接力登板，讓紅隊的安打一路掛蛋，打線則有李丞齡的兩分砲領航，白隊終場以3：0擊敗紅隊。

紅隊中心打線由林安可、蘇智傑組成，林安可剛從中華隊歸來，回到母隊實戰的第一打席就因肩膀觸身球傷退，相當不走運。

白隊敲出10安打，李丞齡敲出3安打，白隊的3分都與他有關，2局下先是從林子崴手中敲出兩分砲，率先開張分數，第7局也是他的安打開啟攻勢。

白隊完全封鎖紅隊打線，江承諺、姚杰宏、施子謙、江承峰、劉軒荅都未被敲出安打；去年第5指名選進的18歲投手尹柏淮在第9局登板，最快球速152公里，讓計分板頻亮紅燈，先讓何恆佑打成左外野飛球遭到接殺，三振林焌翰，面對唐肇廷則以二壘方向滾地球抓下最後一個出局數，完成這場6名投手合力的無安打比賽。

尹柏淮坦言知道對手還沒有安打，把關無安打比賽，「有一點緊張，就是全力丟。」他自評目前調整狀況80%，今年設定目標希望控球更穩、球速投到155公里，也想對決從小看到大的林智勝學長。