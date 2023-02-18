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中職／看中華隊二壘自知有落差 李凱威點出守位與力量

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊二壘手李凱威。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊二壘手李凱威。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊的低調強者李凱威，看經典賽中華隊內野好手人才濟濟，自知「功能性不足」是前進國家隊的障礙，對旅美小將鄭宗哲滿是誇讚，認為他經過國外歷練後「全面升級」。

李凱威的攻守堪稱龍隊陣中最穩定輸出的選手，被球迷稱是龍隊的NPC、低調強者，去年在年度獎項收穫金手套二壘手，新球季談薪未定。他透露，自己傾向簽單一年、再拚一下，公司則有提出複數年合約的想法，還要再看看後續討論內容才會決定。

中華隊近期都在斗六集訓，與龍隊共用同一球場，無緣征戰經典賽的李凱威，談到中華隊內野名單，很清楚自己的劣勢，他說：「他們除了二壘會守，還有其他位置，功能性比較多才有機會，像這種短期比賽就是看誰狀況好就用誰，單一守位就會比較不好調度。」

被問起在其他位置會不會有還沒開發的天賦，李凱威笑答，自己從大學時期就是很專注在二壘，「我還是守好二壘就好」。

李凱威指出，這幾名能守二壘的選手，「打擊比我好，力量也更大，所以還是有落差。」包括比自己小了4歲的鄭宗哲，「以前看他高中時守備就很好，去國外後身體上有更多鍛鍊，整個都粗起來了，力量也起來了。」

李凱威對經典賽最深的印象是2013年中華隊差點贏日本的比賽，「更早之前是日本二連霸時，不知道為什麼，教練都會錄日本隊的比賽給我們看，讓我們學習，好像都沒錄中華隊的比賽。」

李凱威 中華隊 經典賽

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