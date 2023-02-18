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中職／安得勝抵台投入春訓 悍將4洋投都新鮮送達了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
安得勝今天抵台，富邦悍將隊4名洋投到齊。圖／富邦悍將隊提供
安得勝今天抵台，富邦悍將隊4名洋投到齊。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊最後一位完成簽約的洋投安得勝今天抵達台灣，加上2月2日已到的富藍戈、艾普勒、肯特，為新球季部署的4名洋投戰力都已經新鮮送達。

安得勝在去年7月加入悍將隊，因不習慣用球、手指破皮，花了2個月才升上一軍貢獻戰力，先發6場，取得1勝1敗、防禦率1.72，初登板雖因隊友守備不幫忙「核炸」，但以連續4場優質先發收尾，因此獲得續約，新球季繼續為悍將效力。

球團今天公布安得勝抵台，他曾在小聯盟與艾普勒當過隊友，如今在台灣重逢，安得勝也表達迫不及待再次見到台灣球迷。

悍將4名洋投皆已抵台，包括2位回鍋洋將富藍戈、安得勝及2位新洋投艾普勒、肯特，一軍計畫配置2先發、1後援，富藍戈將在後防與曾峻岳分攤關門任務。

曾峻岳 富邦悍將 小聯盟

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