中職／龍隊暴打19安 悍將今年首場對外賽就遭蹂躪

富邦悍將隊今年第一場對外比賽就遭到碾壓，味全龍隊狂掃19支安打，以11：3擊潰悍將隊，中外野手林孝程3安打最搶眼，本季以原名「瑪仕革斯．俄霸律尼」登錄的歐晉也以雙安貢獻3分打點。

悍將隊由李子強先發，首局的三上三下之後，就在第2局被亂棒狙擊，連5棒敲出安打，林孝程、瑪仕革斯、林辰勳的安打各帶1分打點，李子強先發2局被敲5安打、失3分。

負責第3、4局的游霆崴被敲7安打、失5分，比分轉眼擴大為0：8，第3局甚至是在只取得2個出局數情況下喊卡。

悍將在第5局剛靠張進德敲陽春砲開張分數，王正棠在滿壘時續以高飛犧牲打建功，但追回的分數很快就連本帶利還回去，潘奕誠第6局一、二壘有人時遭劉基鴻敲出二壘打清壘，董秉軒的安打再添分數，龍隊取得11：2領先；第8局蔣智賢在一、三壘有人局面敲安追回1分，也是兩軍最後比分差距。

龍隊先發第6棒、中外野手林孝程敲出3安打，加上替補他棒次的董秉軒雙安，龍隊第6棒此役5打數都敲安；此外，李凱威、劉基鴻、張政禹、瑪仕革斯都有長打貢獻。