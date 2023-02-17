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棒球／效力過美日韓的巨砲譚姆斯退休 感謝文有提到台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
譚姆斯。 美聯社
譚姆斯。 美聯社

曾陸續效力過大聯盟、韓職及日職的重砲譚姆斯（Eric Thames）昨天在社群網站發文宣布退休，他在文中感謝所有支持他的粉絲，台灣球迷也包含在內。

譚姆斯寫道，「這一天終於到來，很幸運過去14年裡，能把棒球當作職業，我永遠不會忘記這段回憶」、「我非常感謝美國、加拿大、委內瑞拉、南韓、台灣及日本的粉絲這些年來的支持。」

現年36歲的譚姆斯2008年進入藍鳥小聯盟體系，2011年首度登上大聯盟。不過譚姆斯生涯前兩季表現普通，2013年更是整年沒上大聯盟。2014年譚姆斯轉戰韓職NC恐龍隊，轟出37發全壘打，2015年更狂轟47支全壘打，長打率和攻擊指數（OPS）都成為韓職紀錄保持人。

2016年譚姆斯在韓職又敲出40轟，季後獲得釀酒人3年1600萬美元的合約。譚姆斯在釀酒人3年分別敲出31、16、25轟。2020年縮水賽季轉戰國民，卻陷入低潮，這也是他最後一年在大聯盟出賽。

2021年譚姆斯轉戰日職讀賣巨人，結果出賽第一場就遭遇右腿阿基里斯腱撕裂，整季報銷。去年他與運動家簽下小聯盟約，僅出賽22場，季中曾傳出中職統一獅隊有意網羅，但最終未成真。

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