經典賽／王威晨、吳念庭重逢路易士 見面先亮老爸名號

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天進行第三場練習賽，將與中職新軍台鋼雄鷹隊交手，王威晨、吳念庭前去與雄鷹隊外籍打擊教練路易士打招呼，兩人身為「星二代」，父親都是過去與路易士一起征戰過的老戰友。

路易士在選手時期征戰台灣兩職棒聯盟，1994到96年間效力兄弟象隊，而當時王光輝、吳復連都是他的隊友，選手的小孩在舊兄弟宿舍裡奔跑玩鬧的畫面，也是路易士對台灣的難忘回憶之一。

雄鷹今天迎來成軍後的首場實戰，就是一場硬仗，今天在嘉義市棒球場面對中華隊，雄鷹社群網站分享路易士與兩位國手的互動影片，勾起球迷回憶。

王威晨帶著生澀、害羞的表情前去與路易士打招呼，透過翻譯問起：「我是…，他知道我是誰嗎？」不等王威晨自我介紹，路易士伸手打斷、主動說出：「阿威」。一旁吳念庭也走了過來，端出「吳復連」名號，路易士也馬上有印象「喔！吳復連！」拍拍他的胸膛，示意兩人都長大了。