木棒聯賽／星二代許子承敲再見安 三民高中逆轉勝

高中木棒聯賽第二階段今天開打，三民高中對上善化高中演出逆轉勝，先在7局下扳平戰局進入延長賽，最終第9局三民高中靠著許閔嵐之子許子承敲出再見安打，以9比8勝出。

善化一開賽先打出3分大局；三民則是到4局下才以2支安打與高飛犧牲打攻下1分。善化在6局上再下一城，取得4比1領先。

不過三民在7局下發動攻勢，孟平鴻敲出二壘安打展開反攻追回3分，把戰線逼至延長賽。雙方在第8局同樣進帳2分；到了9局上，善化先得2分，後攻的三民則是利用張峯斌安打追平成8比8，最後許子承敲出左外野再見安打，三民逆轉勝。

三民總教練張榮勳賽後直呼「小朋友沒放棄，就算今天輸了，我也給他們拚勁打100分。」建功的許子承擔任第6棒、指定打擊，7局下原本就有當英雄的機會，結果因對方守備布陣遭右外野飛球接殺。

延長賽9局下再度輪到許子承，這次他沒再錯過機會，張榮勳表示，對方也知道許子承的打擊能力，因此守得較深遠，9局下就提醒許子承要確實擊球，往地上打就有機會。

雖然敲出高中首支再見安打，但許子承坦言現階段比較想當投手，不過有機會為球隊貢獻仍很開心。因父親是前職棒球員許閔嵐（現改名許駿昇），許子承身為「星二代」受到更多關注，他指出，父親很少到球場看比賽，怕給他壓力，但都會偷偷關注，回去後再討論需要加強的地方。