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捐贈運動賽事可抵稅 體育署公告55個受贈名單

中央社／ 台北16日電
體育署公告112年度營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事名單，即日起受理捐贈至11月底，歡迎各界踴躍響應。(左2為教育部體育署林哲宏副署長、右2為運動產業及企劃組劉姿君組長)。 體育署提供
體育署公告112年度營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事名單，即日起受理捐贈至11月底，歡迎各界踴躍響應。(左2為教育部體育署林哲宏副署長、右2為運動產業及企劃組劉姿君組長)。 體育署提供

教育部體育署為健全運動產業發展核心，已在今天核定公告55個「職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」的受贈名單，希望各大營利事業可以共襄盛舉捐贈，讓台灣運動永續發展。

根據運動產業發展條例26條之2，營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶，可享有捐贈金額150%列為當年度費用之租稅優惠，但每年度捐贈的總金額上限額度為新台幣30億元。

體育署運動產業及企劃組組長劉姿君表示，112年度受贈對象已經核定有55個，總計可收受捐贈金額25億台幣，而截至今天為止，體育署已經核定15家營利事業提出捐贈申請，但總金額僅約1億元。

體育署目前認可的職業和業餘運動共計11個適用「一般原則」，也就是捐贈金額以1000萬元為上限；至於另外44個屬於專案核定之職業、業餘賽事，或者專案公告之重點運動賽事，就可適用「專案原則」，捐贈金額無上限。

申請受贈名單當中，幾乎囊括國內各大職業運動賽事球隊，且都是屬於專案核定項目，像是職籃的P.LEAGUE+聯盟、T1聯盟，中華職棒的富邦悍將、中信兄弟、統一獅、味全龍、台鋼雄鷹等5隊都有申請。另外，承辦今年3月WBC世界棒球經典賽的悍創行銷公司，也將權利金1.28億元提出申請，希望獲得捐贈。

劉姿君說：「營利事業從即日起到今年的11月30日，都可以提出捐贈申請，也可指定受贈單位，希望大家可以一起把運動的餅做大，讓台灣的運動可以永續經營下去。」

體育署 台鋼雄鷹 T1聯盟

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