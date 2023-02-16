聽新聞
test
0:00 / 0:00
捐贈運動賽事可抵稅 體育署公告55個受贈名單
教育部體育署為健全運動產業發展核心，已在今天核定公告55個「職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」的受贈名單，希望各大營利事業可以共襄盛舉捐贈，讓台灣運動永續發展。
根據運動產業發展條例26條之2，營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶，可享有捐贈金額150%列為當年度費用之租稅優惠，但每年度捐贈的總金額上限額度為新台幣30億元。
體育署運動產業及企劃組組長劉姿君表示，112年度受贈對象已經核定有55個，總計可收受捐贈金額25億台幣，而截至今天為止，體育署已經核定15家營利事業提出捐贈申請，但總金額僅約1億元。
體育署目前認可的職業和業餘運動共計11個適用「一般原則」，也就是捐贈金額以1000萬元為上限；至於另外44個屬於專案核定之職業、業餘賽事，或者專案公告之重點運動賽事，就可適用「專案原則」，捐贈金額無上限。
申請受贈名單當中，幾乎囊括國內各大職業運動賽事球隊，且都是屬於專案核定項目，像是職籃的P.LEAGUE+聯盟、T1聯盟，中華職棒的富邦悍將、中信兄弟、統一獅、味全龍、台鋼雄鷹等5隊都有申請。另外，承辦今年3月WBC世界棒球經典賽的悍創行銷公司，也將權利金1.28億元提出申請，希望獲得捐贈。
劉姿君說：「營利事業從即日起到今年的11月30日，都可以提出捐贈申請，也可指定受贈單位，希望大家可以一起把運動的餅做大，讓台灣的運動可以永續經營下去。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言