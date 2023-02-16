經典賽／黃子鵬第3戰登板對決台鋼 張育成扛起4棒重任

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
張育成打擊手感不錯，將扛起中華隊4棒重任。圖／中華職棒提供
張育成打擊手感不錯，將扛起中華隊4棒重任。圖／中華職棒提供

中華隊全力備戰世界棒球經典賽，打完前兩場熱身賽一共出現29支安打，攻下27分之多，明天第3戰移師嘉義市球場對戰台鋼雄鷹隊，將由黃子鵬登板先發，張育成扛起先發4棒。

中華隊對味全龍隊熱身賽分別以12：3、15：1獲勝，張育成今天首次出賽，以替補身分亮相，連兩打席敲出安打，包括1支二壘打，打擊力道被評為全隊最好。

明天先發打線如下：1棒陳晨威（中外野手）、2棒林立（指定打擊）、3棒林子偉（右外野手）、4棒張育成（二壘手）、5棒吉力吉撈．鞏冠（捕手） 、6棒王威晨（三壘手） 、7棒范國宸（一壘手）、8棒江坤宇（游擊手）、9棒郭天信（左外野手）。

中華隊明天除了張育成初先發，吳念庭、王柏融也在場邊待命，預定比賽後半段出場。

張育成 中華隊

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