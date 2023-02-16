全越盃／扛王牌重任拼選秀 文化姚恩多：我春聯會更強

昨日全越盃甲組成棒邀請賽，文化大學在敗部復活組，與南華大學狹路相逢，推派出姚恩多先發，他也不負眾望繳出先發7局僅失1分的好表現，率隊復仇成功，並在賽後霸氣宣示，自己會在春季聯賽上會更強！

文化大學當家投手林振偉，因支援經典賽集訓而無法出賽全越盃，球隊二當家姚恩多力扛王牌責任，他在昨日先發上陣封鎖南華大學打線，主投7局僅丟1分助隊甜蜜復仇，賽後他坦言自己在這階段仍在進行調整，大量使用自己掌握度不高的球種，沒想到意外奪勝，「比賽結果出乎我意料，原以為表現會不佳，因為我還沒調整好，沒想到能幫球隊搶勝蠻開心的。」

姚恩多在上個月大專盃結束時，就曾透露將於今年叩關職棒拼選秀，會努力在春季聯賽前調整至最佳狀態：「今天我幾乎都投滑球，但我覺得還有進步空間，球的進壘角度還能更好，相信調整好後，在春季聯賽上會更強。」