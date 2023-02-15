中職／獅隊左投林子崴拚了 爭取本土先發企圖心強烈

統一獅隊今天在台南球場進行紅白對抗賽，首度以賽代訓調整投打守狀況，分別由林子崴、姚杰宏登板先發，林子崴投兩局只被揮出1支安打、投出3次三振，只有1次保送，最快球速143公里，全力爭取球季賽先發機會。

獅隊新秀尹柏淮在熱身賽首度亮相飆速球、最快151公里，但控球能力還需調整，被擊出兩支安打，在滿壘時解決許哲晏，化解失分危機，投1局退場。

林子崴表示：「今天透過實戰熱身賽首局就嘗試熟悉比賽節奏，首局狀況有點多，但第二局修正後收到明顯好的成效，面對爭取本土先發的競爭，自己有很強烈的企圖心。」

他說，目前把握每次實戰機會，把好的內容呈現出來，提升教練團對他上場表現的信心與肯定，自然就有機會爭取先發；為了重回先發已經做足準備，目前春訓熱身賽實戰階段，就是提升好的投球品質，讓每一次投打對決都有收穫，不會刻意催球速求表現。

林子崴全力爭取球季賽先發，熱身賽有好的開始。圖／統一獅隊提供

何恆佑、李丞齡、林靖凱、黃勇傳、林培緯今天都有長打表現發揮，何恆佑面對姚杰宏失投球擊出右外野陽春全壘打，助紅隊先馳得點，新秀林培緯單場兩支安打，上壘率百分之百，好表現獲得教練團肯定。

何恆佑表示：「今天賽前打擊教練要我們趁熱身賽大膽去攻擊，面對每一個打席就掌握自己想攻擊位置和球路揮擊收到良好成效，才能擊出去全壘打。」面對今年教練團給予任務改守三壘防線挑戰，恆佑感覺是很新鮮的嘗試，透過練習上讓自己更熟悉這個位置，訓練上並無太大的問題，目前就是要透過比賽實戰才能掌握練習和比賽中的差距，找出問題再去進步。

去年因傷所苦的蘇智傑賽後表示，傷勢已經百分之百康復，目前透過熱身賽，想辦法把打擊狀況調整到最佳，備戰新球季，針對每一場給自己的功課就是每次擊球更扎實、強勁才能有好的表現。

紅隊在這場8局賽事以6：2勝出，下一戰是18日下午1點在台南球場開打，開放球迷進場觀戰，想要購買預售票即日起可至全台統一超商ibon系統搶購。