全越盃／桃園市險勝富邦率先晉4強 文化復仇南華保生機
全越盃成棒賽桃園市隊今天與富邦公牛交手，桃園市隊首局搶下寶貴的1分，終場以1比0拿勝、率先晉級4強；文化大學姚恩多今天7局失1分優質先發，率隊復仇擊敗南華大學、保住晉級生機。
112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽，桃園市成棒隊今天在A組勝部冠軍戰與富邦公牛（台灣體大）交手，桃園市隊1局有攻勢，1人出局後陳瑋敲出二壘打，靠著捕逸上到三壘，再靠著滾地球跑回全場唯一的1分。
桃園市隊先發投手陳冠霖投4.2局被敲出3支安打，投出2次三振、1次四壞保送，羅聖凱後援投4.1局，被敲出1支安打投出3次三振，沒有四壞保送，兩人聯手壓制，沒有失掉分數，幫助球隊搶勝晉級4強。
文化大學此次預賽首戰與南華大學交手1比2吞敗、落入敗部，今天敗部再與南華碰頭成功復仇，團隊敲出12支安打、攻勢串聯，2到5局、局局得分，比賽前半段就拉開領先差距。
文化先投手姚恩多今天開賽有狀況，面對首名打者投出四壞保送，接著被敲出2支安打失掉1分，2局過後回穩，總計用81球投7局，僅被敲出4支安打，投出6次三振2次保送，失掉1分責失分，率隊以10比1拿勝、也拿下勝投。
文化大學敗部續命，17日將於A組敗部冠軍戰與富邦公牛交手，勝隊取得4強門票；B組勝部冠軍戰組合已定，合作金庫與台中成棒隊明天爭4強門票，敗部賽事列特博生技今天以10比3淘汰台灣中油（開南大學）、全越運動以11比1淘汰台灣啤酒（國立體大）。
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