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中職／玉木朋孝「訂閱」內野手 要林靖凱當內野指揮官

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
獅隊日籍教練玉木朋孝（中）指導球員守備動作。圖／統一獅隊提供
獅隊日籍教練玉木朋孝（中）指導球員守備動作。圖／統一獅隊提供

統一獅隊內野手今年春訓流行一句話，「你被玉木朋孝教練訂閱、追蹤開啟小鈴鐺了嗎？」這可不是獅隊球員開啟Youtube頻道，而是輪到誰加入特守行列。

獅隊日籍守備教練玉木朋孝入隊後，嚴格訓練內容，讓內野手大呼受益良多，玉木朋孝更指名游擊手林靖凱，新球季要扮演內野指揮官角色，成為投手後方最堅固防線。

獅隊去年守備率0.972是5隊之末，全年累計125次失誤也是最多，球團特別聘請玉木朋孝來台搶救內野守備；他不僅強調守備基本功與專注度，更希望獅隊年輕內野手在球場上能有細膩判斷比賽能力，不斷透過翻譯郭恆孝拿著大聲公傳達給每位野手。

玉木朋孝坦言，想強化內野手全部技巧，無論守備接球方式或是腳步運用，更指名林靖凱要當內野指揮官，不僅要成為隊友的榜樣，更要領導內野群。

獅隊日籍教練玉木朋孝。圖／統一獅隊提供
獅隊日籍教練玉木朋孝。圖／統一獅隊提供

林靖凱表示，玉木朋孝是很要求細節與基本動作的教練，提醒在游擊這個位置，要常出聲提醒隊友，練習的一舉一動，都要呈現出職業選手的水準。

何恆佑過去是一壘手，去年在二軍總教練劉育辰建議下，短暫嘗試游擊位置，今年春訓經過玉木朋孝觀察後，希望將他固定三壘位置與林子豪競爭。

何恆佑表示，能有多個守備位置就有機會升上一軍，這也是今年球季最大目標，玉木朋孝也特別要求他，注意守備重心一定要低，手套由下而上，補救更多不規則的球。

玉木朋孝雖是首次來台執教，喜愛炎熱氣候的他，對於台南天氣已相當習慣，他與中信兄弟隊教練平野惠一是過去日職歐力士隊友，兩人也有比較多的交流討論。

獅隊指出，除了林靖凱與何恆佑外，林子豪與陳重廷也是玉木朋孝「訂閱」的重點，將透過更多實戰演練，持續強內野守備能力。

獅隊日籍教練玉木朋孝玉木朋孝（左）點名林靖凱（中）擔任內野指揮官。圖／統一獅隊提供
獅隊日籍教練玉木朋孝玉木朋孝（左）點名林靖凱（中）擔任內野指揮官。圖／統一獅隊提供

玉木朋孝（中）指導獅隊一壘手。圖／統一獅隊提供
玉木朋孝（中）指導獅隊一壘手。圖／統一獅隊提供

林靖凱 何恆佑 林子豪

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