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中職／對佐佐木朗希印象深刻 林襄：他可愛又有禮貌
樂天桃猿隊暌違3年再度遠征石垣島，與日職羅德隊進行交流賽，本次樂天女孩啦啦隊隨隊應援，其中人氣成員林襄成為關注焦點。林襄受日媒《Full-Count》訪問時表示，羅德最令人印象深刻的球員是「令和怪物」佐佐木朗希，原因是很可愛又有禮貌。
林襄是本次交流賽最亮眼的場外嬌點，除了日本媒體及球迷關注外，連日職的球員和裁判和都爭相搶著與她拍照。林襄受訪時表示，「能被日本球迷認識，還有人舉著應援板，讓人非常感動。」
林襄也坦言對日職球員不熟悉，佐佐木朗希是最讓她印象最深刻的球員。她大讚佐佐木很可愛又有禮貌，「能和他拍照很開心，是很特別的回憶。我想他以後會越來越強，回台灣要向朋友炫耀兩人的合照。」
林襄也期待未來能再去日本與粉絲相見，並發誓會學好日文、與粉絲用日語交流。林襄也希望日本球迷能來台灣玩，並向日本球迷喊話，「我在樂天桃園棒球場等你們喔！」
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