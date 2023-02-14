木棒聯賽／成德羅子樂開轟 西苑搶勝晉級

高中木棒聯賽成德高中今天與興大附農交手，成德高中張哲綸先發6局無責失分、羅子樂開轟，以3比2拿勝晉級；西苑高中今天比賽靠著再見暴投跑回致勝分、也順利晉級第2階段。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽最後一日賽事，成德高中所在的G組今天賽前僅普門中學已經拿下5勝、確定晉級，成德高中與興大附農今天交手打得激烈。

成德高中2局2人出局後，靠著羅子樂陽春砲先馳得點，3局再靠著接連3支安打再添2分保險分，興大附農比賽前半段打線受制，直到6局抓準成德投手、守備有狀況，靠著四壞保送、失誤、野手選擇、安打追回2分，成德先發投手張哲綸及時回穩，沒有再掉分數。

成德拿下預賽第4勝，確定以分組第2名晉級第二階段比賽，張哲綸先發用81球投6局，僅被敲出3支安打，投出1次保送、6次三振，失掉2分皆非責失分，拿下勝投；興大附農雖然吞敗，但也以分組第3晉級。

西苑高中今天與莊敬高職交手，西苑先發左投劉勝倫前5局力守不失分、送出10次三振，莊敬趁著西苑6局換投時機搶分，靠著涂藝騰、李宥杰、吳岱錚敲出安打，加上觸身球，將比分追至2比2平手。

西苑7局下首名打者率先敲出安打，再靠著觸擊推進、投手犯規以及暴投跑回再見分，終場以3比2拿勝、取得晉級第2階段門票。

西苑高三投手劉勝倫關鍵一戰投5局拿下勝投，但總教練蔡青峰表示，劉勝倫去年就在木棒組先發，神經比較大條，經常投重要比賽，因此這一場交給他，今天壞球、用球數太多，是對方打不好，如果好球率高的話，會造成更多三振。

西苑今年木棒組以二、三年級球員為主力，順利拿勝以C組第3名晉級第2階段，蔡青峰表示，第一階段投打調整都不到位，細節上有待加強，目標打到第4階段；C組另外2支晉級隊伍為美和中學和三民高中。

林佳緯開轟將球打到馬路中 穀保木棒聯賽5勝晉級

高中木棒聯賽穀保家商今天與玉里高中交手，穀保林佳緯開賽首局一棒將球打至球場外的大馬路，2分砲帶起球隊士氣，率隊以15比4拿下預賽5連勝，以分組第一晉級。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，穀保家商昨天與台南海事交手，劉俊緯開轟，今天同一個球場與玉里高中交手，1局1人出局後韓碩恆遭觸身球保送，劉俊緯敲出二壘打送回第1分，林佳緯敲出右外野方向2分砲，球飛行距離很遠，一路飛到球場外的馬路中央。

穀保2局靠著失誤、暴投跑回第4分，3局再靠著劉俊緯安打、陳睦衡安打推進，再靠著高飛犧牲打跑回分數，穀保4局靠著邱鑫安打送回第6分，5到7局也局局有得分攻勢，順利拿下預賽5連勝。

除了林佳緯敲出全壘打外，劉俊緯延續好手感，今天單場敲4安貢獻4分打點，陳睦衡昨天中繼登板投球化解危機，今天擔任打者扛5棒、先發守二壘，打擊表現也很亮眼，單場敲出4安、貢獻1分打點。

穀保家商以F組分組第一晉級，另外兩支晉級隊伍是羅東高工和玉里高中，第2階段比賽預計16日開打，比賽分8組進行，每組3支球隊取2隊晉級，穀保家商與彰化藝中、羅東高工同在G組，玉里高中與大理高中、北科附工在D組。