快訊

好市多新聯名卡到手…資深會員一看「額度5千」快吐血 網笑：侮辱性極強

遭爆被賴清德問「選副總統意願」 防疫女神晚間回應了

這藥大缺醫師不意外！一年用量達2.5億顆 凸顯國人健康陷兩大問題

木棒聯賽／成德羅子樂開轟 西苑搶勝晉級

中央社／ 台北14日電
西苑晉級。 學生棒球聯盟提供
西苑晉級。 學生棒球聯盟提供

高中木棒聯賽成德高中今天與興大附農交手，成德高中張哲綸先發6局無責失分、羅子樂開轟，以3比2拿勝晉級；西苑高中今天比賽靠著再見暴投跑回致勝分、也順利晉級第2階段。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽最後一日賽事，成德高中所在的G組今天賽前僅普門中學已經拿下5勝、確定晉級，成德高中與興大附農今天交手打得激烈。

成德高中2局2人出局後，靠著羅子樂陽春砲先馳得點，3局再靠著接連3支安打再添2分保險分，興大附農比賽前半段打線受制，直到6局抓準成德投手、守備有狀況，靠著四壞保送、失誤、野手選擇、安打追回2分，成德先發投手張哲綸及時回穩，沒有再掉分數。

成德拿下預賽第4勝，確定以分組第2名晉級第二階段比賽，張哲綸先發用81球投6局，僅被敲出3支安打，投出1次保送、6次三振，失掉2分皆非責失分，拿下勝投；興大附農雖然吞敗，但也以分組第3晉級。

西苑高中今天與莊敬高職交手，西苑先發左投劉勝倫前5局力守不失分、送出10次三振，莊敬趁著西苑6局換投時機搶分，靠著涂藝騰、李宥杰、吳岱錚敲出安打，加上觸身球，將比分追至2比2平手。

西苑7局下首名打者率先敲出安打，再靠著觸擊推進、投手犯規以及暴投跑回再見分，終場以3比2拿勝、取得晉級第2階段門票。

西苑高三投手劉勝倫關鍵一戰投5局拿下勝投，但總教練蔡青峰表示，劉勝倫去年就在木棒組先發，神經比較大條，經常投重要比賽，因此這一場交給他，今天壞球、用球數太多，是對方打不好，如果好球率高的話，會造成更多三振。

西苑今年木棒組以二、三年級球員為主力，順利拿勝以C組第3名晉級第2階段，蔡青峰表示，第一階段投打調整都不到位，細節上有待加強，目標打到第4階段；C組另外2支晉級隊伍為美和中學和三民高中。

林佳緯開轟將球打到馬路中 穀保木棒聯賽5勝晉級

高中木棒聯賽穀保家商今天與玉里高中交手，穀保林佳緯開賽首局一棒將球打至球場外的大馬路，2分砲帶起球隊士氣，率隊以15比4拿下預賽5連勝，以分組第一晉級。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，穀保家商昨天與台南海事交手，劉俊緯開轟，今天同一個球場與玉里高中交手，1局1人出局後韓碩恆遭觸身球保送，劉俊緯敲出二壘打送回第1分，林佳緯敲出右外野方向2分砲，球飛行距離很遠，一路飛到球場外的馬路中央。

穀保2局靠著失誤、暴投跑回第4分，3局再靠著劉俊緯安打、陳睦衡安打推進，再靠著高飛犧牲打跑回分數，穀保4局靠著邱鑫安打送回第6分，5到7局也局局有得分攻勢，順利拿下預賽5連勝。

除了林佳緯敲出全壘打外，劉俊緯延續好手感，今天單場敲4安貢獻4分打點，陳睦衡昨天中繼登板投球化解危機，今天擔任打者扛5棒、先發守二壘，打擊表現也很亮眼，單場敲出4安、貢獻1分打點。

穀保家商以F組分組第一晉級，另外兩支晉級隊伍是羅東高工和玉里高中，第2階段比賽預計16日開打，比賽分8組進行，每組3支球隊取2隊晉級，穀保家商與彰化藝中、羅東高工同在G組，玉里高中與大理高中、北科附工在D組。

普門中學 棒球

延伸閱讀

沙鹿北勢國中棒球隊晉級聯賽 蔡其昌、林靜儀齊為選手加油

全越盃／火球男林旺熙連兩戰後援穩守 文化保生機

木棒聯賽／王宇翔延長賽飆速穩守 東體4連勝晉級

UBA／中、南部學校全淘汰 8強形成「北部內戰」

相關新聞

木棒聯賽／成德羅子樂開轟 西苑搶勝晉級

高中木棒聯賽成德高中今天與興大附農交手，成德高中張哲綸先發6局無責失分、羅子樂開轟，以3比2拿勝晉級；西苑高中今天比賽靠...

全越盃／火球男林旺熙連兩戰後援穩守 文化保生機

全越盃成棒賽文化大學今天敗部與遠東科大交手，文化大學團隊敲出10安、攻勢串聯，簡子寬2安2打點，火球男林旺熙連兩天登板後...

中職／味全龍主場轉播「跳船」？領隊澄清還在洽談

味全龍隊新球季電視轉播權花落誰家？球迷熱烈討論「是否跳船」，領隊丁仲緯表示，目前都還在持續洽談中，尚未確定改交緯來或與E...

韓職／韓華鷹帥哥劉湘濱來自台灣！韓網嗨喊：台灣第一名

韓華鷹22歲外野手劉湘濱（유상빈，暫譯）擁有台灣血統，最近在韓國論壇相當受歡迎，除了球技出色外，帥氣長相也被討論，不少網友認為他外型酷似姜棟元等韓星。 韓國論壇「theqoo」以「帥氣的台灣歸化

中職／樂天女孩高人氣 征服石垣島球迷

中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊樂天女孩隨隊遠征日本石垣島，人氣滿滿，從抵達機場就成為焦點，人氣成員林襄甚至讓日本媒體專機拍攝，...

木棒聯賽／王宇翔延長賽飆速穩守 東體4連勝晉級

高中木棒聯賽台東體中與壽山高中今天賽前都是3勝，兩隊鏖戰至延長賽第10局分勝負，台東體中投手王宇翔後援飆速穩守，率隊以3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦