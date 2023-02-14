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中職／味全龍主場轉播「跳船」？領隊澄清還在洽談

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊新球季電視轉播權花落誰家？球迷熱烈討論「是否跳船」。 聯合報系資料照
味全龍隊新球季電視轉播權花落誰家？球迷熱烈討論「是否跳船」。 聯合報系資料照

味全龍隊新球季電視轉播權花落誰家？球迷熱烈討論「是否跳船」，領隊丁仲緯表示，目前都還在持續洽談中，尚未確定改交緯來或與ELEVEN SPORTS繼續合作。

龍隊近日所公布的熱身賽程中，17日與富邦悍將隊之戰寫有電視轉播，眼尖球迷注意到，緯來在這一天的轉播表已放入龍隊熱身賽，掀起熱議龍隊本季主場賽事轉播是否轉戰緯來。

丁仲緯表示，其實先前由ELEVEN SPORTS轉播時，與緯來就有其他合作，這次在熱身賽有同步探詢合作可能，剛好緯來那個時段有空檔，目前也僅這一場賽事交由緯來。

至於例行賽轉播，丁仲緯表示希望在2月底前可以談妥，目前仍有與ELEVEN SPORTS合作的可能性。對於球迷戲稱的「跳船」，他笑答：「還沒還沒，船還沒動。」

富邦悍將 味全龍

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