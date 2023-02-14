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經典賽／前進東京前置作業 江少慶趕打第3劑疫苗

聯合報／ 記者陳宛晶／雲林即時報導
江少慶。記者陳宛晶／攝影
江少慶。記者陳宛晶／攝影

中華隊備戰世界棒球經典賽，第三劑疫苗團也在悄悄成形中，包括江少慶在內都在近期打了第3劑，就擔心沒打滿3劑屆時會影響出征計畫。

中華隊今天展開首場熱身賽，在斗六棒球場與味全龍隊交手，16日再度對決龍隊，由王維中、江少慶接力登板。

江少慶10日投完實戰投打練習，結束後就趕緊去打了第三劑疫苗，他解釋：「怕影響到中華隊，好像沒打三劑出國前要檢測，萬一中的話會影響到團隊。」

陣中還有還幾位選手、職員都在近期補了第三劑，包括總教練林岳平、選手林子偉、郭天信等人。本屆賽事8強賽在兩地開打，中華隊若在A組出線，將前往東京打8強賽，而日本目前對於旅客入境規定要打滿3劑疫苗，否則須提交PCR陰性證明。

談到前次投實戰投打的狀態調整，江少慶透露還可以再進步，「要再加速，還有一段時間，就盡可能把自己狀況調到最好。」他在世界棒球12強賽就曾接受投手教練王建民指導，這回再度同隊，江少慶也持續吸收，「過程中持續體會，學東西不可能一天兩天就學會，還有一點時間，盡可能把王建民教的東西都學起來。」

經典賽 WBC中華隊

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