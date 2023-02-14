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韓職／韓華鷹帥哥劉湘濱來自台灣！韓網嗨喊：台灣第一名

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣出生轉籍韓國的韓華鷹22歲外野手劉湘濱，因長相帥氣最近在韓國論壇相當受歡迎。 截圖自韓華鷹官方粉絲團。
台灣出生轉籍韓國的韓華鷹22歲外野手劉湘濱，因長相帥氣最近在韓國論壇相當受歡迎。 截圖自韓華鷹官方粉絲團

韓華鷹22歲外野手劉湘濱（유상빈，暫譯）擁有台灣血統，最近在韓國論壇相當受歡迎，除了球技出色外，帥氣長相也被討論，不少網友認為他外型酷似姜棟元等韓星。

韓國論壇「theqoo」以「帥氣的台灣歸化棒球選手」為題討論劉湘濱，他的長相引發韓網友暴動，紛紛留言寫道「台灣第一名」、「長得有點像姜棟元」、「有台灣男演員的感覺」。

劉湘濱出生於仁川，由於父母都是台灣人，他高三之前都是拿台灣護照，直到高三年才和父母一起歸化。他先前受訪時也解釋，「高三時聽說可能因為國籍無法獲得指名，因此決定入籍韓國。」

劉湘濱去年在二軍表現出色，因此獲得上一軍的機會。他在17場比賽中繳出打擊率3成26的好成績，其中面對LG隊王牌投手凱利（Casey Kelly）敲出生涯首安，更獲得韓華鷹總教練蘇貝羅（Carlos Subero）的讚美。

蘇貝羅指出，「當時球場上很多球迷，但他卻毫不猶豫出棒，令人印象深刻。他的球棒控制力和選球能力都很出色，也盡全力上壘，不過他還需要加強守備能力。」

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