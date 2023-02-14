韓職／韓華鷹帥哥劉湘濱來自台灣！韓網嗨喊：台灣第一名
韓華鷹22歲外野手劉湘濱（유상빈，暫譯）擁有台灣血統，最近在韓國論壇相當受歡迎，除了球技出色外，帥氣長相也被討論，不少網友認為他外型酷似姜棟元等韓星。
韓國論壇「theqoo」以「帥氣的台灣歸化棒球選手」為題討論劉湘濱，他的長相引發韓網友暴動，紛紛留言寫道「台灣第一名」、「長得有點像姜棟元」、「有台灣男演員的感覺」。
劉湘濱出生於仁川，由於父母都是台灣人，他高三之前都是拿台灣護照，直到高三年才和父母一起歸化。他先前受訪時也解釋，「高三時聽說可能因為國籍無法獲得指名，因此決定入籍韓國。」
劉湘濱去年在二軍表現出色，因此獲得上一軍的機會。他在17場比賽中繳出打擊率3成26的好成績，其中面對LG隊王牌投手凱利（Casey Kelly）敲出生涯首安，更獲得韓華鷹總教練蘇貝羅（Carlos Subero）的讚美。
蘇貝羅指出，「當時球場上很多球迷，但他卻毫不猶豫出棒，令人印象深刻。他的球棒控制力和選球能力都很出色，也盡全力上壘，不過他還需要加強守備能力。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言