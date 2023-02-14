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中職／樂天女孩高人氣 征服石垣島球迷

中央社／ 台北13日電
中職樂天桃猿隊今年第6度遠征石垣島與日職千葉羅德隊打「亞洲門戶交流賽」，桃猿專屬啦啦隊樂天女孩與羅德啦啦隊跳舞應援。 中央社
中職樂天桃猿隊今年第6度遠征石垣島與日職千葉羅德隊打「亞洲門戶交流賽」，桃猿專屬啦啦隊樂天女孩與羅德啦啦隊跳舞應援。 中央社

中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊樂天女孩隨隊遠征日本石垣島，人氣滿滿，從抵達機場就成為焦點，人氣成員林襄甚至讓日本媒體專機拍攝，她直呼沒有壓力很開心。

睽違兩年，樂天桃猿隊第6度赴日本石垣島與日職千葉羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，樂天女孩成員宋宋、熊霓、林襄、穎樂、雅涵、十元與舞蹈副總監小帆一同成行，帶著台日球迷在比賽中為桃猿應援。

隨著桃猿隊DJ山G哥「棒次介紹」的應援歌曲再次在石垣市中央運動公園響起開始，女孩應援的一舉一動都成為媒體與球迷相機焦點。首次出國應援的林襄接受中央社記者訪問時表示，現場感受到日本球迷滿滿的熱情，雖然場邊一直有人在拍攝，但是她沒感受到壓力，反而喜歡與鏡頭互動。

除了場邊應援，樂天女孩開場與中場都與羅德隊專屬啦啦隊M☆Splash!!合體演出，宋宋表示，即使語言很難溝通，但可以感受到她們的熱情。

雅涵分享，羅德女孩有禮貌，舞蹈動作整齊，石垣島除了球迷熱情，太陽更熱情，直呼女孩們都曬黑了。

有許多出國比賽經驗的熊霓，卻是首次到訪日本，她表示，羅德女孩除了舞蹈動作的力道很棒外，還有整齊度，都是需要學習的地方。十元則表示，透過交流的機會互相學習，看羅德女孩的優點，加強自己，開始準備新球季應援。

樂天女孩將在2月18日舉辦甄選會，招募新學妹。穎樂表示，期待新球季開始，樂天女孩也會準備很多新的表演，要給球迷眼睛為之一亮的演出。

中職樂天桃猿隊今年第6度遠征石垣島與日職千葉羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，12日第2場交流賽後舉辦簽名會，為球迷簽名。 中央社
中職樂天桃猿隊今年第6度遠征石垣島與日職千葉羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，12日第2場交流賽後舉辦簽名會，為球迷簽名。 中央社

中職樂天桃猿隊第6度遠征日本石垣島，與日職千葉羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，12日第2場交流賽後，桃猿選手陳冠宇（中左）與羅德選手一起為球迷簽名。 中央社
中職樂天桃猿隊第6度遠征日本石垣島，與日職千葉羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，12日第2場交流賽後，桃猿選手陳冠宇（中左）與羅德選手一起為球迷簽名。 中央社

中職樂天桃猿隊今年第6度遠征石垣島與日職千葉羅德隊打「亞洲門戶交流賽」，12日第2場交流賽，許多台日球迷在場邊賣力應援。 中央社
中職樂天桃猿隊今年第6度遠征石垣島與日職千葉羅德隊打「亞洲門戶交流賽」，12日第2場交流賽，許多台日球迷在場邊賣力應援。 中央社

中職樂天桃猿隊第6度遠征石垣島，與日職千葉羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，12日第2場交流賽，許多台日球迷到場為兩隊加油打氣。 中央社
中職樂天桃猿隊第6度遠征石垣島，與日職千葉羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，12日第2場交流賽，許多台日球迷到場為兩隊加油打氣。 中央社

中職樂天桃猿隊12日要跟日職千葉羅德隊舉行第2場交流賽，樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩到石垣島應援，賽前向「令和怪物」佐佐木朗希（中，黑衣）要簽名。 中央社
中職樂天桃猿隊12日要跟日職千葉羅德隊舉行第2場交流賽，樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩到石垣島應援，賽前向「令和怪物」佐佐木朗希（中，黑衣）要簽名。 中央社

中職樂天桃猿隊12日要跟日職千葉羅德隊舉行第2場交流賽，一同到石垣島應援的樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩於賽前與「令和怪物」佐佐木朗希（左4）合影。 中央社
中職樂天桃猿隊12日要跟日職千葉羅德隊舉行第2場交流賽，一同到石垣島應援的樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩於賽前與「令和怪物」佐佐木朗希（左4）合影。 中央社

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