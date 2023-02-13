木棒聯賽／王宇翔延長賽飆速穩守 東體4連勝晉級

高中木棒聯賽台東體中與壽山高中今天賽前都是3勝，兩隊鏖戰至延長賽第10局分勝負，台東體中投手王宇翔後援飆速穩守，率隊以3比2拿下預賽4連勝，確定以分組第一晉級第二階段比賽。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，台東體中今天與壽山高中交手打得激烈，台東體中先發投手邱賢嘉投6局飆出8K、無失分，壽山高中王柏傑先發投7局6K，也無失分，兩人同樣都被敲出3支安打。

正規7局打完兩隊0比0僵持不下，突破僵局制8、9局也都沒能拿下分數，鏖戰至第10局，先攻的東體靠著陽念祖安打率先得點，再靠著兩次四死球、高飛犧牲打再攻下2分。

壽山在10局下則是以保送、觸身球、野手選擇追回2分，東體後援投手王宇翔及時回穩，以再見三振替球隊守住勝利。

東體今天比賽動用4名投手，後援投2.1局無責失分的王宇翔拿下勝投，總教練陳峰岳表示，王宇翔在有張力的比賽抗壓性好很多，準度有提升，高二增強身體素質，球速也有進步。

王宇翔今天最快球速投至146公里、追平個人極速，他被設定成終結者，陳峰岳也提到，球速是王宇翔的優勢，投短局數能全力丟球，就能發揮優勢，再搭配武器球滑曲球，收到不錯效果。

東體拿下這一勝，確定以分組第一晉級第二階段比賽；陳峰岳說，今年第一次對到壽山，其實不是太熟悉，可以拿下分組第一，對進入第二階段也比較有利。

劉俊緯開轟、陳睦衡好投 木棒聯賽穀保4連勝

高中木棒聯賽穀保家商今天與台南海事交手，4局投手有狀況失分，陳睦衡中繼登板化解危機，劉俊緯5局敲出陽春砲、帶起球隊士氣，終場以9比3拿下預賽4連勝。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，穀保家商與台南海事比賽，穀保開賽就有攻勢，1局靠著邱鑫、簡煜恩接連安打、對方守備失誤，先馳得點，再靠著高飛犧牲打送回第2分。

穀保2局再拿下1分，但4局穀保投手群有狀況、出現4次四壞保送、暴投，守備上也有失誤，讓台南海事追至3比3、扳平比數。

穀保4局攻下1分、要回領先，5局劉俊緯陽春砲帶起士氣，單局攻下3分、拉開領先差距，6局再添加保險分，台南海事比賽後半段沒能再攻下分數、吞下敗仗。

穀保先發投手陳霆豪投3.2局失掉3分（1分責失分），楊峻翔中繼登板連投2個四壞保送後，穀保馬上換上陳睦衡接替投球止血，中繼投2局無失分，最後由火球男林盛恩關門守成。

穀保總教練周宗志表示，陳霆豪本身投球穩定性不好，但可以看出比高一時期的陳霆豪有成長，所以讓陳霆豪透過比賽磨練吸取經驗。

陳睦衡在4局登板成功化解滿壘危機，周宗志稱讚：「他一直是很穩定的選手，面對危機處理時的表現很讓人放心。」

陳睦衡表示，原本就有準備登板中繼，一直在牛棚熱身待命，上去面對滿壘的危機，只要敢攻擊好球帶，相信隊友的守備，一定能夠成功守下。

穀保目標重返榮耀（奪冠），周宗志認為，目前為止，野手表現較為出色，邱鑫、劉俊緯、林佳緯及孫易磊等人，從高一就挑戰木棒組，打擊串聯性愈來愈好，如果在未來的比賽可以再穩定發揮，「我相信我們很有機會」。