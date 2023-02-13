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日職／仍受信任！田中將大扛樂天開幕戰先發

聯合新聞網／ 綜合報導
田中將大新球季雖遭減薪4億日圓以上，但仍受監督石井一久信任。 截圖自田中將大推特。
田中將大新球季雖遭減薪4億日圓以上，但仍受監督石井一久信任。 截圖自田中將大推特。

日職樂天金鷲隊強投田中將大無緣經典賽，全力將心力投入春訓，為新球季做準備，樂天金鷲監督石井一久今日宣布，預計要讓田中將大擔綱開幕戰的先發投手。

田中將大雖然極度希望能加入日本武士隊，但後來落選。今年年薪也直接被砍半，從原本的9億日圓被減為為4億7500萬日圓，但他仍舊獲得石井一久的信任，開幕戰作客火腿隊新球場的比賽，將由他來擔任先發。石井一久表示：「我相信他能夠為球隊邁出好的第一步。」

對此田中將大透露得知消息時相當驚訝，因為12支球隊中只有12人可以有這項殊榮，他也霸氣喊話「我想成為第一個在北海道新棒球場贏得首場賽事的人。」

樂天金鷲本季開幕戰將在3月30日開打，作客火腿斥資600億日幣（約台幣137億元）在北海道打造的新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」。而田中將大高中是在北海道就讀，因此他也表示很熟悉北海道。

田中將大

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