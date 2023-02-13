中職／張進德在悍將藍白戰開轟 李宗賢三壘打也不賴

悍將隊今天在稻江基地進行藍白隊內賽，透過投打對決進行實戰調整，兩隊先發投手都有好表現，黃保羅、范玉禹各投3局無失分，藍隊張進德4局上轟出陽春全壘打，王正棠6局上安打攻下1分打點，以2：1擊敗白隊。

這場藍白戰只打6局，白隊推出黃保羅先發，用47球完成3局任務，只被敲出1支安打、送出3次三振，調整狀況不錯；藍隊先發投手范玉禹也很穩定，3局同樣只被1安，未讓對手破蛋。

白隊4局上換上第2任投手朱益生，被張進德轟出全壘打，中繼兩局被敲2安、失1分；林栚呈6局上接手，被董子恩、蕭憶銘、王正棠揮出安打，再失1分。

藍隊投手黃子宸4局下登板，中繼兩局只被1安、無失分；6局上楊強森登板，先被孔念恩揮出二壘打，李宗賢追加三壘打，攻下1分打點，楊強森穩住陣腳連續解決兩名打者，送出再見三振。