全越盃／洪敏泰3安4打點企圖心強 富邦公牛首勝

全越盃成棒賽開打，富邦公牛首戰與遠東科大交手，洪敏泰單場3安4打點，率隊以11比1、7局拿勝；總教練林宗毅稱讚打線串連好，也提到洪敏泰場上輸贏企圖心強、成長很多。

112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽今天開打，富邦公牛（台灣體大）首戰與遠東科大交手，富邦公牛團隊敲出15支安打，2局上有攻勢，滿壘時洪敏泰適時二壘打、一棒送回3分，陳昶宇補上安打送回第4分。

富邦公牛4局上再拿2分，5局再起攻勢，靠著單局5安1保送、對手1次守備失誤，一口氣攻下5分、奠定勝基。

遠東科大今天打線受制，團隊敲出5支安打，僅在4局下攻下1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

富邦公牛總教練林宗毅表示，先前大專棒球聯賽球隊打得比較辛苦，全越盃讓身上有傷的球員休息，大專聯賽過後到農曆年間，休了至少10天，加上世界棒球經典賽場地維護，球員僅能在打擊場練球，這次參賽規劃培育年輕球員，多讓一、二年級球員參賽。

農曆年後首場正式賽，林宗毅坦言表現有點出乎預料、狀況不錯，本來以為沒有正式場地練球，看球視覺上多少有影響，但今天觀察沒有太大落差，也可能是還沒碰上城市隊的關係，希望可以維持，球員都展現很好的態度。

大二野手洪敏泰今天先發打開路先鋒第一棒、守中外野，2局適時二壘打，4局、5局都有敲出安打，單場3安貢獻4分打點，打擊表現亮眼。

林宗毅表示，洪敏泰具有腳程優勢，打擊能力也不錯，場上輸贏企圖心強，升上大二後進步最多的部分是關鍵時刻上場更冷靜，不像以前急著求表現；林宗毅期待，之後學長畢業或者選擇挑戰中職，洪敏泰可以撐起中線。