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棒球／林柏佑嘗過酸甜苦辣沒遺憾 回富邦公牛任教幫助學弟

中央社／ 新北13日電
林伯佑。 富邦公牛隊臉書
林伯佑。 富邦公牛隊臉書

「嘗過所有酸甜苦辣、沒有遺憾」，36歲的林柏佑經過思考後結束球員生涯，回台體大棒球隊（富邦公牛）任教，換個身分幫助年輕投手，「目前還在適應中、也從球員身上學習。」

投手林柏佑具有美國職棒小聯盟資歷，2013年加入中職Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），2020年底轉隊至富邦悍將隊，近年因為傷勢所苦，去年整季沒有一軍出賽紀錄，去年底被釋出。

林柏佑表示，接到釋出消息後想說先休息一下，也跟家人討論蠻久，思考要不要繼續球員生涯，也想過不當球員後要做什麼事，家人都很尊重自己的想法，本來有意回台體大讀研究所，希望進修運動心理學相關的科系，剛好接到邀請、有機會回到母校台灣體大棒球隊（富邦公牛）教球。

回憶一路走來的球員生涯，林柏佑直言「無論好壞、該經歷的都經歷過了」，曾經參與到桃猿隊的3連霸，也經歷過受傷、整年在二軍的狀況，嘗過酸甜苦辣、沒有遺憾，轉換身分回到大學隊教球，也希望可以幫助這些學弟們。

林柏佑農曆年後到富邦公牛隊報到，目前約1個月的時間，他笑說還在適應中，但也同時從年輕的投手們身上學到很多東西，「無論年輕投手的想法、訓練方式，相信也會對我未來的教練路有幫助。」

被問起當球員和教練的不同，林柏佑笑說，當球員比較幸福，管好自己就好、也有明確的目標，當教練目標不一樣，要顧的東西也比較多，壓力相對比較大，希望球員可以更好。

今天全越盃台灣甲組成棒邀請賽開打，富邦公牛首戰與遠東科大交手，林柏佑以管理身分亮相，也是他到大學隊後首場正式賽，他預計3月會去考B級教練證，取得證照後再從訓練員慢慢開始起步。

林柏佑 公牛 棒球

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