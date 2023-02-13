中職／獅隊推出台南主場豪華季票 好康有選手實戰球衣

中職新球季將在4月1日開打，統一獅隊今天宣布主場相關資訊，擁有豪華季票的球迷可享專屬活動，並且擁有主場實戰球衣一件。

獅隊本季60場主場包括台南45場、高雄澄清湖5場、花蓮7場、嘉義市2場、天母1場，台南年度季票包括「一般年度季票」及「豪華年度季票」，其中「一般年度季票」票價18000元、平均單場400元，將以票券方式提供。

台南主場好康有專屬座位、賽事活動贈品優先保留、遇特殊加價主題日不需另行加價、主場季後賽或總冠軍戰門票優先購買權（單場限購兩張）、加贈平日門票免費兌換券6張（台南、澄清湖、花蓮、嘉義市、天母均可使用，不含國定假日）。

另外，「豪華年度季票」22000元，獅隊提供專屬座位選購，也製作豪華季票專屬證件，並享受各種好康：

一、台南主場專屬座位。 二、台南主場45戰持專屬證件從球場大門口進出。 三、擁有獅隊選手實戰球衣1件，球衣款式可選定教練、選手任何一位，將於3月29日到31日在台南球場售票口或4月3日主場開幕戰，挑選其中一日現場套量尺寸，專屬訂做服務。 四、例行賽事活動贈品優先保留，大門口專屬服務台進行兌換。 五、遇特殊加價主題日不需另行加價，若遇主題日專屬套票部分需額外支付差額，方能領取套票贈品。 六、享有主場季後賽或總冠軍戰門票門票最優先購買權，單場次限購4張。 七、加贈主場例行賽平日門票免費兌換券6張（台南、澄清湖、花蓮、嘉義市、天母均可使用，不含國定假日）。 八、擁有獅卡LionCard一張（需先註冊萊恩酷酷卡會員後，從3月3日起一併升級為獅卡會員）。 九、每周二至周四主場賽事開放下午4點進場欣賞賽前球隊練習。 十、每周二至周四主場賽事抽出幸運一位豪華季票持有人，擔任勝場MVP頒獎者，每人限參加一次。 十一、擁有參加豪華季票專屬活動（上、下半季賽程各舉辦一次），將另行公告。