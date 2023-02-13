中職／林襄人氣比球員還高！吸引千位日本粉絲要簽名
樂天桃猿隊前往石垣島和羅德隊進行交流賽，啦啦隊樂天女孩也隨隊前往，其中隊長林襄非常受到日本球迷歡迎，也讓日媒開始關注林襄。
此次的交流賽吸引到4500名觀眾入場，其中又以樂天女孩人氣最高，甚至連林襄自己都覺得關注度比選手還高，賽後也吸引了近千名粉絲要求簽名，用笑容應對直到離開球場，最後還用日語說「我愛大家」。
報導也表示，日本鮮少在進攻時跳舞應援，樂天女孩帶著燦爛的笑容跳舞、與球迷一起歡呼的樣子令人印象深刻，日媒也相當驚訝他們與粉絲的親密程度，受訪時林襄也表示：「能和所有粉絲一起分享喜悅，是一件很吸引人的事。」
日媒指出，林襄表面光鮮亮麗，但私底下的辛苦不為人知，為了展現好身材，穿上兒童尺碼的衣服，不喝果汁等飲料只會喝水，也不吃油炸、加工食品，每個晚上睡前也都會特別訓練腹肌，令日媒不禁感嘆林襄非常專業，難怪有如此高人氣。
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