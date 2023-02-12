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中職／戴培峰落選後歸建母隊敲長打 展示新款應援毛巾

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
戴培峰結束中華隊集訓任務，返回母隊在隊內賽敲出長打。圖／富邦悍將隊提供
戴培峰結束中華隊集訓任務，返回母隊在隊內賽敲出長打。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊展開練習賽，今天在嘉義市立棒球場進行隊內藍白賽，透過投打對決進行實戰調整，兩隊攻勢你來我往，9局下由姚冠瑋三壘打、楊瑞承安打打下超前分，最終悍將白隊以4：3獲勝。

今天對內賽吸引逾千名悍將球迷進場觀賽，悍將商品車也到場服務球迷，賽後則舉辦簽名會，包括黃保羅、申皓瑋、張進德、戴培峰在內的11名球星為球迷簽名。

悍將白隊推出江國豪擔任先發投手，3局用36球僅被敲2安打、無失分，最快球速143公里，接續由游霆崴、林栚呈、陳冠勳、李建勲上場投球。藍隊則由潘奕誠先發3局，陳韋霖、李子強、賴智垣、歐書誠及傷癒復出的吳世豪接續上場。

雙方攻勢你來我往，4局上藍隊王正棠敲出穿越安打、申皓瑋二壘安打，張進德高飛犧牲打攻下藍隊首分，5局葉子霆內野滾地球送回白隊第2分，6局上陳真二壘打、王正棠高飛犧牲打藍隊再度追平，7局葉子霆安打送回白隊第3分。

9局上林岳谷在一二壘有人時執行戰術收打敲安，藍隊再追平，白隊在9局下由姚冠瑋敲出三壘打攻占得點圈，楊瑞承安打送回超前分，最終悍將白隊以4：3獲勝。

打者部分，擔任指定打擊的蔣智賢敲出2支安打，戴培峰、申皓瑋、陳真、姚冠瑋都有長打表現。

戴培峰結束經典賽中華隊集訓任務，回到母隊獲得球迷歡呼，簽名會時也紛紛對他送暖鼓勵，戴培峰也當場展示了自己的新款應援毛巾。

戴培峰結束中華隊集訓任務，返回母隊在隊內賽敲出長打。圖／富邦悍將隊提供
戴培峰結束中華隊集訓任務，返回母隊在隊內賽敲出長打。圖／富邦悍將隊提供

戴培峰 申皓瑋

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