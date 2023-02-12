中職／幼猿征戰石垣島吞2敗 首席教練點名2野2投表現佳

樂天桃猿隊結束兩場石垣島交流戰，領軍的首席教練古久保健二點評表現令人眼睛一亮的選手，野手是馬傑森、楊晉豪，投手則有陳克羿、劉家翔。

猿隊打完兩場交流賽，分別以1：4、2：7落敗，未能為連敗畫下句點，已在石垣島吞下9連敗。

賽後被問到表現令人眼睛一亮的選手，古久保健二指出馬傑森、楊晉豪，「還有幾位野手也是，有些比較難處理的球，要拚到最後才能接到的球都有處理好。」他有感受到年輕選手守備的成長，但想要站穩一軍，「當然打擊要更好，守備也要持續加油。」投手則是點名陳克羿、劉家翔值得期待，雖然還不是一軍戰力，但有好表現的話，當然有機會在今年升上一軍。

「大物」捕手宋嘉翔也有稱職表現，古久保健二指出：「面對比賽沒有問題，剩下一些細節需要去加強，從今天賽前的練球中，也感覺得到他知道昨天缺失的地方，知道怎麼去調整。」

猿隊在石垣島吞下9連敗仍是不爭事實，古久保健二也鼓勵選手，「失敗了也沒關係，希望大家去思考，在這兩場比賽、今年春訓，該做到的事情有做到多少，注意到的問題，要在練習中繼續去努力。」