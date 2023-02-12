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中職／桃猿的18號「透抽」 投進經典賽日本投教視線

聯合報／ 記者陳宛晶／石垣島即時報導
劉家翔。圖／樂天桃猿隊提供
劉家翔。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天再以2：7輸給羅德隊，但不是沒有收穫，身穿18號球衣的「透抽」劉家翔，投進羅德監督、日本隊投手教練吉井理人的視線中。

猿隊此役先取得2：0但領先失守，劉家翔為此役第2任投手，在第3局接手戰局，投2局失3分。

劉家翔一開始連續3打席都製造滾地球出局，卻在續投下一局出狀況，單局被敲2安打、2保送，在滿壘時挨了池田來翔的清壘二壘打形成重傷害，猿隊反以2：3落後。

雖在他的投球任內戰局扭轉，但猿隊首席教練古久保健二、吉井理人都點名到這位投手。

吉井理人表示，雖然他的控球還沒有到非常好，但球速體感看起來滿快，還有很多成長空間，大膽攻擊好球帶的感覺很棒，看起來頗有潛力。

古久保健二則點名陳克羿、劉家翔都是值得期待的投手戰力，兩人都以先發培養，「現在距離一軍當然還是有要再努力的地方，有好表現的話，今年當然有機會在一軍看到。」

羅德 樂天桃猿 球速

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