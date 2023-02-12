中職／邦猿交易「同捆包」投打俱佳 楊彬心裡有覺悟

去年在交易中赴樂天桃猿隊的楊彬、楊晉豪，這次在石垣島交流戰中都有不俗表現，楊晉豪連續兩場都有安打、打點，楊彬負責第2戰先發2局無失分。楊彬換支球隊拚輪值心裡有覺悟，「來這邊就是把握機會，不然怕…下次就不是交易了。」

猿隊今天以2：7不敵羅德隊，擔任先發投手的楊彬雖面對首位打者就是保送，但迅速調回狀況，先以雙殺解圍，2局僅面對6人次，沒被敲出安打、無失分。

楊彬表示，「今天的直球狀況還不錯，變化球還要再稍微注意一下。」開局的保送，他說不是緊張，「就是想要丟到想要的位置，謹慎過頭就變壞球。」

楊彬去年作為6號先發，未在富邦悍將隊等到一軍出賽機會，8月底就在交易案中與楊晉豪一起轉戰猿隊。今年換了球隊爭取先發輪值，楊彬也有野心，「當然是希望開季就可以待在輪值裡，希望整年都可以在上面丟。」

楊彬也進一步透露，去年剛得知交易時，心情確實滿複雜，「沒有想過這件事，因為沒聽到什麼聲音（交易傳聞），有的話也是別人，沒想到會是自己。」

「雙楊」同捆包來到猿隊，彼此互相鼓勵，楊彬說：「剛來時，知道要把握住機會，兩個人有好的表現都會互相加油，也替他開心這次有好表現。」