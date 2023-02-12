中職／就是贏不了 桃猿2：7輸羅德已吞石垣島9連敗

樂天桃猿隊的石垣島交流戰連敗還在延續中，今天2：0領先失守，遭羅德隊池田來翔的滿壘清壘二壘打和1支高飛犧牲打掃回4分打點，猿隊5任投手中有3人掉分，終場以2：7輸球，推進9連敗。

猿隊推出楊彬先發，雖面對首位打者就投出保送，但隨後製造雙殺，第2局以三振開啟三上三下，最終投2局僅面對6人次，未被敲安、無失分。

猿隊此役是率先取分的一方，3局上由馬傑森的安打開啟攻勢，一出局後連兩棒敲安，楊晉豪的安打為猿隊開張分數，成晉的二壘方向滾地球再添1分打點。

「透抽」劉家翔第3局接手投球，連續3打席都製造滾地球出局，卻在續投下一局出狀況，單局被敲2安打、2保送，在滿壘時挨了池田來翔的清壘二壘打形成重傷害，猿隊反以2：3落後。

賴知頎第6局被敲2安打形成一、三壘有人，先後因暴投、高飛犧牲打掉分。蘇俊璋8局登板先因野手失誤造成上壘，接著連挨2安打，猿隊再失2分。