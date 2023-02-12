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棒球／樂天新秀董順傑初至日本好興奮 還與羅德球員一起特訓

中央社／ 日本石垣市12日電

中職樂天桃猿隊新秀董順傑昨天在對羅德隊的比賽中守備演出好表現，首次到日本比賽的董順傑得知自己先發時嚇一跳，心情非常亢奮，賽後還留下來與羅德球員一起練守備。

年僅18歲的董順傑是去年中職季中選秀桃猿隊第6指名，這次跟著桃猿隊到石垣島比交流賽，他今天賽前接受訪問時表示，當下知道可以來石垣島時很開心，因為他是第一次到日本，「還可以跟這麼強的隊伍比賽。」

昨天賽前得知自己獲得先發三壘手的機會時，董順傑嚇了一跳，也非常亢奮，「滿想表現的，上去一定多少會緊張，但其實過完第一局之後，緊張感就變成興奮感了。」董順傑也把握機會表現，演出守備美技，他笑說，因為石垣市球場的場地比較硬，當下手有點麻麻的。

桃猿隊昨天比賽完之後，董順傑、林政華、楊晉豪等內野手特別留下來，加入羅德隊賽後守備特訓，董順傑今天說：「昨天主要是接一個感覺，也去觀摩羅德隊球員，和羅德隊學長一起接球，發現他們對球的感覺和判斷都很快，腳步很快就到定位了，整個很流暢。」

目前從游擊轉練三壘，董順傑表示，守三壘時球來得會比較快，有時候球只有一個彈跳，所以移動要比較快，不像守游擊時可以看球看得比較久，「感覺滿不一樣的，還需要適應。」

羅德 中職 樂天桃猿

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