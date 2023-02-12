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日職／說到做到！佐佐木朗希為樂天女孩簽名 羨煞猿將
昨天允諾簽名，羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希說到做到，今天在牛棚結束後與Rakuten Girls碰面，一一為女孩們的球、毛巾簽名。
樂天桃猿與羅德隊在石垣島進行交流戰，隨行出征的Rakuten Girls成為美麗「嬌」點，昨天已在場邊與佐佐木朗希出現有趣的互動，林襄透過陳冠宇的翻譯向佐佐木朗希表達，買了3條他的毛巾，佐佐木朗希答應為她簽名，今天就履行承諾。
佐佐木朗希為經典賽積極備戰，15日將進行首場實戰面對養樂多隊，今天先進牛棚練投34球，結束課表後來到與Rakuten Girls相約的外野牛棚，依約為女孩們一一簽名、全體合照。
當時正在外野的猿隊選手們在一旁觀看，有人投以羨慕的視線，陳冠宇也趕緊替他們詢問能否合照，把握難得機會。
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