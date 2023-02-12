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中職／振總一籃球的「特調」有成 廖健富撲接嚇到自己
生涯第一次以一壘手的身分投入春訓，樂天桃猿隊廖健富昨天在今年首場實戰就有撲接美技，首席教練古久保健二讚許守得好，廖健富接到這球自己也意外，「我也不知道我怎麼做得到，可能就臨場反應就做出來了。」
廖健富過去擔任捕手，但因肩膀傷勢長期困擾，球團安排他卸下蹲捕任務，轉往一壘發展，今年春訓投入大量苦練，從第一階段就接受二軍總教練陳瑞振「特調」。
廖健富透露，「第一階段有在守備花比較多時間，振總帶我們守備，練得比較扎實，強調接球的腳步、算球的彈跳、上半身重心不能跑掉，做起來算舒適。」常常一接就是幾百球，練完發現一籃球都沒了。
廖健富表示，面對不一樣的位置，自己的經驗值還比較缺乏，要在這方面下比較多功夫，這個位置最細膩的地方是，「是要把球接好，不管是誰傳來，要盡量把不好的play變好的play。」
廖健富期望移往一壘後，可以喚醒打擊能力，「我覺得儘量是希望可以有加乘作用，一壘守備負擔沒那麼重，希望在打擊可以有所發揮。」
移往一壘後的隊內競爭對手變成陳俊秀，廖健富說：「我還是學習的心態，俊秀也是會帶我去做他在做的事情，我就是跟著他去做。」對於今年在一壘的出賽數，他說還沒想那麼多，「可以比賽我就很滿足了，還是身體健康最重要。」
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