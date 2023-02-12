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棒球／佐佐木朗希笑稱陳冠宇日文退步 期待台日對決

中央社／ 日本石垣市12日電
陳冠宇（右）與佐佐木朗希（左）。中央社
陳冠宇（右）與佐佐木朗希（左）。中央社

中職樂天桃猿隊今天要跟日職千葉羅德隊舉行第2場交流賽，佐佐木朗希今天特別接受台媒訪問，他笑說，陳冠宇日文退步很多，讓他很難過，希望經典賽複賽能上演台日對決。

桃猿隊今年第6度遠征石垣島，與羅德隊打2場賽事，桃猿隊左投陳冠宇雖然要打世界棒球經典賽，但仍跟著桃猿隊來到石垣島，昨天先發投1局沒有失分。因為陳冠宇曾在2015年至2020年效力羅德隊，這次對決老東家成為話題。

羅德隊陣中最受矚目的選手莫過於「令和怪物」佐佐木朗希，擁有160公里以上的火球，去年還曾投出完全比賽，連續三振13名打者寫下紀錄。佐佐木朗希雖然在交流賽不會上場，不過仍有跟著羅德隊，昨天已經與前隊友陳冠宇相見歡。

佐佐木朗希今天進牛棚練投，結束後接受台灣媒體聯訪時表示，下次投球就是練習賽，所以今天確認了球路狀況和身體狀況。佐佐木朗希也是經典賽日本隊成員之一，對於經典賽他表示，「目前還不曉得要擔任什麼任務，希望可以有好的表現。」

這次桃猿隊到石垣島，陳冠宇與曾當過1年隊友的佐佐木朗希有非常多互動，佐佐木朗希還笑說：「他（陳冠宇）日文退步很多，所以覺得很難過。」

談到昨天陳冠宇有登板投球，佐佐木朗希表示，昨天陳冠宇表現很不錯。由於陳冠宇昨天曾說之前有因為表現不好而被球迷罵，因此佐佐木朗希開玩笑說：「希望他今年表現不會被球迷罵。」

雖然經典賽中華隊和日本隊在預賽不同組，不過只要中華隊晉級就有機會碰到，佐佐木朗希也說：「希望有機會台日對決，跟他（陳冠宇）見面。」陳冠宇則回應，「我們也會想辦法打進日本，希望佐佐木能先發對我們。」

陳冠宇 佐佐木朗希 千葉羅德

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