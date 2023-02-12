棒球／重逢陳冠宇「噹」起來 令和怪物：希望他今年不會再被罵了

佐佐木朗希被視為「至寶」，受到羅德球團的多重保護，今天抽空接受台灣媒體訪問，談到重逢昔日隊友陳冠宇，毫不留情「噹」起來展現彼此的好交情，直呼：「希望他今年可以投出不會再被罵的成績了。」

佐佐木朗希去年投出豪華版完全比賽，最快球速164公里的驚人身手，成為球界「至寶」，今年也入選世界棒球經典賽日本隊。羅德目前於沖繩石垣島進行春訓，他的一舉一動都是焦點，不僅日本媒體聚焦，隨樂天桃猿隊前進石垣島的台媒團也關注。

佐佐木朗希今天接受台灣媒體訪問，談到即將到來的經典賽，他表示還不確定自己的任務，但希望可以有好表現，今天進牛棚確認球路、身體狀況後，下一戰就是15日對養樂多的實戰。

陳冠宇效力過羅德，曾與佐佐木朗希當過隊友，這回相逢也有很多話想聊，話語之間展現彼此的好交情。被問到這次再見到陳冠宇的想法，佐佐木朗希說：「他的日文退步了，我很難過。」

佐佐木朗希還繼續補槍，由於陳冠宇昨天曾向他透露，自己以第一指名進入猿隊，但一開始表現不好被球迷罵、被拔先發，而看了昨天陳冠宇的登板，佐佐木朗希說：「昨天投得不錯啊！希望他今年的表現不會再被球迷罵了。」讓陳冠宇忍不住笑場。

中華隊在經典賽預賽分在A組，日本則在B組，雙方最快要到8強才有機會遭遇，佐佐木朗希預約：「希望有機會在台日對決與他正面交手。」陳冠宇也回應：「我們也會想辦法打進日本，希望他可以在對中華隊的比賽出賽。」