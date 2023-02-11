陽崧儒好投、陽念祖2安 木棒聯賽東體2連勝
高中木棒聯賽台東體中今天靠著陽崧儒後援4局無失分，陽念祖單場2支二壘打、貢獻2分打點，率隊以7比0擊敗秀峰高中；穀保家商張峻瑋先發4局飆速150公里，率隊2連勝。
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）台東體中昨天首戰擊敗成功商水，今天與秀峰高中交手，先發投手王喬恩首局投出2次保送，雖然沒有失分，但台東體中2局就換上陽崧儒接替登板投球。
陽崧儒2局雖被首名打者敲出安打，但穩守不失分，總計投4局被敲1支安打，沒有投出四死球，有4次三振、無失分，有效壓制對手打線，拿下勝投。
台東體中2局先馳得點，3局靠著失誤、陽念祖二壘打送回第2分，曾顯恩三壘打多添1分，再靠著暴投跑回第4分，4局靠著四壞保送、接連安打、高飛犧牲打，陽念祖敲出個人單場第2支二壘打，台東體中單局攻下3分、奠定勝基，拿下預賽2連勝。
穀保家商今天與羅東高工交手，派出投手張峻瑋先發，張峻瑋總計用38球投4局，沒被敲出安打，投出1次四壞保送、3次三振，無失分、展現壓制力，最快球速約150公里。
穀保今天團隊敲出8支安打，獲得9次四死球保送，1局攻下5分、4局再拿5分，以10比0、4局提前拿下勝利，取得預賽2連勝。
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