木棒聯賽／曾偉喆、林鉑濬聯手 鶯歌高中勝場開張

高中木棒聯賽鶯歌工商陣中U18世界盃國手林鉑濬連2天登板後援，今天投2局無失分，與先發投手曾偉喆聯手壓制，率隊以2比0擊敗麥寮高中、鶯歌本屆勝場開張。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第1階段預賽昨天開打，鶯歌工商昨天首戰與大溪高中交手，林鉑濬後援登板投2球、抓到最後一個出局數，但球隊終場以3比4輸球。

鶯歌工商今天與麥寮高中交手，兩隊前4局都沒能拿下分數，鶯歌5局黃念譽靠著失誤上壘，先發投手曾偉喆代打敲出左外野方向長打，幫助球隊先馳得點、突破僵局，再靠著暴投跑回球隊第2分。

林鉑濬6局登板後援，投2局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，替球隊守住勝利；曾偉喆先發投5局被敲3支安打，投出6次三振、1次保送，無失分，拿下勝投。

鶯歌總教練王傳家表示，這場原本打算讓柯楊承勛擔任先發投手，但觀察發現麥寮打者對側投掌握度蠻高的，所以臨時調動讓曾偉喆扛起這場比賽先發。

王傳家表示，曾偉喆這場比賽壞球數多走在前面，是需要改進的地方，做的好的部分則是壘上有人情況下，危機處理能力值得肯定的，先發好投加上5局代打建功，表現令教練團滿意。

曾偉喆表示，今天讓對方上壘率偏高，需要再修正，身為二刀流，這場比賽不僅投球上有好表現、打擊也有貢獻，被問起喜歡打擊還是投球，他表示投打所得到的成就感不一樣，所以都喜歡。

王傳家表示，木棒聯賽開打前幾天，鶯歌提前南下雲林做移地訓練，有與麥寮進行了兩場訓練賽，賽前也提醒打者要注意麥寮先發投手辜茂碩的變化球，可惜比賽前半段球員臨場掌握度還是沒那麼好，攻擊串聯性需要加強。