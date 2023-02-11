中職／首度參與石垣島賽 楊晉豪送回桃猿唯一分數

中職樂天桃猿隊今天在交流賽以1比4不敵日職千葉羅德隊，唯一1分是楊晉豪送回來。他表示，因為今年春訓提早準備，狀況調整得不錯，但實戰感覺還差一點，還可以更好。

楊晉豪是2017年中職季中選秀富邦悍將第一指名，不過前幾年因為傷勢影響沒有太多一軍機會，去年楊晉豪與楊彬被悍將交易，與原本桃猿隊的王躍霖、林澤彬交換。楊晉豪今年第一次參與桃猿隊春訓，也跟著球隊來到石垣島與羅德隊打交流賽。

交流賽首戰楊晉豪先發打第3棒、擔任二壘手，第1局在一壘有人時就敲出中間方向安打，第8局則是滿壘時擊出高飛犧牲打，送回桃猿隊唯一1分。總計楊晉豪3打數敲出1支安打，包辦唯一1分打點。

談到目前自己的狀況，楊晉豪賽後表示，因為今年春訓有提早準備，現在身體狀況、心態跟技術方面都準備到位。不過楊晉豪認為，今天比賽整體揮棒的感覺，還有對戰投手的感覺還是差一點，「畢竟實戰才第一場，應該還可以再調整到最好的狀態。」

談到對戰羅德隊投手的感覺，楊晉豪指出，他們控球、球質、節奏上的變化都不太一樣，不過今天可能羅德隊投手都還在調整，主要是嘗試球路。至於首次來到石垣島的感覺，他說：「滿特別的，是進來職業之後第一次，心態上想要把之前重訓營到春訓所練的東西表現出來，然後多學習、求進步。」