中職／「阿公」給桃猿表現好評 期許成晉在中華隊也串起攻勢

樂天桃猿隊今天在石垣島交流賽再度踢到鐵板，以1：4不敵羅德隊，已在石垣島吞下8連敗，領軍的首席教練「阿公」古久保健二對於選手表現給予好評，向中華隊「借」到的國手成晉狀況也一如往常，「很明確分辨球路，對球的應變也掌握得很好。」

猿隊以年輕打者出征，面對羅德投手僅敲出5安打，唯一分數在第8局靠1觸身、2四壞擠成滿壘，楊晉豪以高飛犧牲打開張分數。

古久保健二指出，這是今年第一場對外的比賽，重點課題是看打者對變化球掌握得好不好，原本擔心無法好好攻擊，但今天看起來還可以，倒是對於直球的應對還沒有很好，接下來還需透過實戰修正。

「守備也有好的地方，阿富（廖健富）也有好的play，董順傑也有擋下強勁的球，雖然最後是變成安打，但是是漂亮的守備，希望明天可以繼續。」古久保健二表示，期許選手在明天的比賽中也可以持續吸收經驗值。

擔當第二棒的成晉敲出1安，他已是第四次來到石垣島，這次多了中華隊國手的身分，聚焦程度與前三次有很大不同，賽後也吸引日本媒體採訪。

成晉去年打出生涯年，不僅「打」出佳績，擊球率高、揮空率低的特性也成作戰利器，被問到成晉在中華隊的功能性，古久保健二表示，「成晉扮演串連攻勢的角色，在他的棒次上，應該會有很多作戰產生，希望他可以完成他被賦予的任務。」