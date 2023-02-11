棒球／中華隊擊敗中國 5人制U18亞洲盃奪下歷史性首冠

2023年第一屆亞洲盃5人制（U18）棒球錦標賽今天落幕，中華隊以10：5、5：4「直落2」擊敗中國大陸隊，奪得這項賽事史上首座冠軍獎盃，更取得預定今年首度舉辦的世界盃5人制（U18）棒球錦標賽門票。

中華隊總教練林朝煌說：「這次出來打比賽，是學習一些經驗，準備在世界盃打出更好成績。」

本屆中華隊以台中市為主體，經過12天集訓後，在亞洲盃先後擊敗強敵奪冠，林朝煌表示，選手們真的很辛苦，5人制比賽非常激烈，速度、節奏都很快，所以小朋友身上多多少少都有點傷，但大家還是非常努力拼戰，真的很高興他們能拿到這座冠軍。

上午超級循環賽，中華隊先以直落2擊敗南韓，取得晉級冠軍戰資格，中國隊則是擊敗地主馬來西亞晉級。

中華、大陸首場比賽，中華隊1局下一口氣攻下8分奠定勝基，以10：5獲勝。