棒球／中華隊擊敗中國 5人制U18亞洲盃奪下歷史性首冠
2023年第一屆亞洲盃5人制（U18）棒球錦標賽今天落幕，中華隊以10：5、5：4「直落2」擊敗中國大陸隊，奪得這項賽事史上首座冠軍獎盃，更取得預定今年首度舉辦的世界盃5人制（U18）棒球錦標賽門票。
中華隊總教練林朝煌說：「這次出來打比賽，是學習一些經驗，準備在世界盃打出更好成績。」
本屆中華隊以台中市為主體，經過12天集訓後，在亞洲盃先後擊敗強敵奪冠，林朝煌表示，選手們真的很辛苦，5人制比賽非常激烈，速度、節奏都很快，所以小朋友身上多多少少都有點傷，但大家還是非常努力拼戰，真的很高興他們能拿到這座冠軍。
上午超級循環賽，中華隊先以直落2擊敗南韓，取得晉級冠軍戰資格，中國隊則是擊敗地主馬來西亞晉級。
中華、大陸首場比賽，中華隊1局下一口氣攻下8分奠定勝基，以10：5獲勝。
隨後進行第2戰，中華隊雖然先馳得點，但遭大陸緊咬，關鍵第5局一度被追到5：4、僅領先1分，但全隊頂住壓力，靠穩定守備拿下最後兩個出局數，順利贏得比賽，大陸拿下亞軍、南韓獲得第3名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言