中職／那一年默默選擇離開…羅德隊友追問陳冠宇原因

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聯合報／ 記者陳宛晶／石垣島即時報導
陳冠宇。圖／樂天桃猿隊提供
陳冠宇。圖／樂天桃猿隊提供

陳冠宇首度以樂天桃猿隊的一分子出戰石垣島交流戰，面對效力6年的羅德隊，許多老戰友站上打擊區都忍不住對他笑，就連賽後也有不少人聚到他身邊，詢問他當年怎麼就這麼離開了。

這項賽事因疫情停辦兩年後，今年再度舉辦，陳冠宇已從過去在石垣島等待台灣球員造訪的羅德選手，變身客人身分的猿隊選手，今天擔任先發投手，投1局小試身手，猿隊終場則以1：4不敵羅德。

首席教練古久保健二希望他的球速可以再拉上來，今天的最快球速為143公里；陳冠宇則是分享，此役的投球感覺與近日的實戰投打差不多，有符合賽前設定的目標，「不會有太多差太多的球，今天有做到的是就是不會第一球就是壞球。」

結束此戰任務後，陳冠宇接下來馬上要回歸經典賽中華隊，他也提到還需調整的地方，「最主要是揮臂速度、控球穩定性、變化球使用性，今年面對左打想大量使用內角，因為外國人打外角球手比較長，若能攻擊內角球，他們會比較不好攻擊。」

再訪這座熟悉的球場，陳冠宇的角色不同、心情也不同，「很新鮮，他們對我也是一樣的感覺，畢竟有穿過一樣的球衣一起比賽，上來有偷偷跟我笑一下，對我來說也是很特別的比賽，沒想到這麼快就可以對戰。」

2020年球季結束後，陳冠宇還被放在羅德的保留名單內，他卻提出退團，主動為旅日生涯畫下句點，當時引起外界震驚，陳冠宇也透露今天比賽結束後，「也有很多選手過來跟我聊天，雖然已經離開2、3年，但關心我當年為何突然要離開，這次當面跟他們解釋一下。」

陳冠宇 羅德 球速

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