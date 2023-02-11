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中職／桃猿擠5安打攻勢斷電 在石垣島已輸到8連敗
樂天桃猿隊今天以1：4輸給羅德隊，雖然失分已平在這項賽事最少紀錄，但攻擊受挫、全場僅敲5安打，挽不回落後差距，猿隊在石垣島吞下8連敗。
猿隊由經典賽國手陳冠宇先發1局、面對5位打者，雖在一出局後被連敲2安打，但面對第4棒安田尚憲、第5棒池田來翔接連以內野飛球取得出局數，最終以17球完成「先投」任務，最快球速143公里。
陳克羿第2局接手投球，中繼3局失3分，第2局一開局就被連敲3安打， 村山亮介的二壘打為羅德先馳得點，一出局後，藤原恭大的安打再掃回2分打點，羅德取得3：0領先。
猿隊打線敲出5安打，分別是成晉、楊晉豪、廖健富、宋嘉翔、許禹壕各1安打，第2、4局出現首位打者上壘的機會，卻都因雙殺截斷攻勢，第8局也以連兩上壘開局，一出局攻占滿壘，楊晉豪以高飛犧牲打助猿隊躲過完封，此役的首安打、首打點都由他貢獻。
猿隊共用6任投手，後續由林子崴、張梓軒、蘇俊羽、邱駿威依序登板，把關第9局的邱駿威挨2安打多掉1分。
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