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中職／石垣島慘案今年不上映？「不彈球」牽制羅德

聯合報／ 記者陳宛晶／石垣島即時報導
樂天羅德隊首席教練古久保健二。記者陳宛晶／攝影
樂天羅德隊首席教練古久保健二。記者陳宛晶／攝影

去年讓中職打者很不舒服的不彈球，換日職羅德隊打者來挑戰，樂天桃猿隊日籍首席教練古久保健二則好奇日職用球會不會比較彈，「因為去年我們沒什麼全壘打，看電視是覺得他們的球可能比較會飛，感覺上是這樣啦！」

猿隊在過去石垣島交流賽累積2勝8敗、7連敗中，近兩屆都發生被羅德隊攻下20分以上、全壘打滿天飛的「石垣島慘案」，而賽事採取兩軍投手都使用各自聯盟用球，因此當時羅德所打的球都是中職在「彈球年代」的用球。

將負責明天一戰先發的楊彬就說：「之前有聽說滿可怕，說打到就稍微飛出去，風也真的滿大。」而中職近兩年更換用球，全壘打產量全面下修，今明兩場賽事檢驗「不彈球」威力，是否連日職打者也難過。

對於比賽用球差異，古久保健二先是直率說：「我也沒打過…」，進一步提到是有想說日職用球會不會比較會飛，「因為我們去年沒什麼全壘打，看電視是覺得他們的球可能比較會飛。」

中職 羅德

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