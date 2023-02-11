中職／桃猿新秀宋嘉翔先發蹲捕 多觀察對方打擊動作

中職樂天桃猿隊今天與日職千葉羅德隊在石垣市球場進行首場交流賽，桃猿隊新秀宋嘉翔先發蹲捕、打第7棒，他表示，希望在場上把投手帶領好，也會多觀察對手打擊動作。

18歲的宋嘉翔是去年桃猿隊選秀第一指名，是桃猿隊相當期待的新秀捕手。宋嘉翔今天賽前接受媒體訪問時表示，是在昨天練完球之後接到今天要先發蹲捕的通知，他說：「沒有什麼想法，平常心就好，不會緊張，在場上就是把投手帶好，但是很久沒有比賽了。」

要先發蹲捕對上羅德隊，首席教練古久保健二全權交給宋嘉翔配球。宋嘉翔表示，因為對羅德隊打者不熟悉，在場上要多觀察對方打擊動作再去配球，不過教練有提醒他，羅德隊的1、3、4、5棒，分別為藤原恭大、山口航輝、安田尚憲、池田來翔是一軍選手，要多注意。

宋嘉翔的阻殺能力優異，不過日職球員很多快腿，他說：「歡迎他們來挑戰（盜壘），彼此多學習。」宋嘉翔希望從日本球員身上多學習，包括怎麼打擊、調整。

第一次來到石垣島打交流賽，宋嘉翔興奮地表示，石垣市棒球場的場地和室內練習場很棒，尤其室內練習場很大，旁邊就有重量室，非常方便。