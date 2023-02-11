中職／楊彬扛次戰先發 見佐佐木朗希「實體」又高又白

樂天桃猿隊此行踏上石垣島，明天與羅德隊的第二戰交給楊彬先發，今天先在賽前熱身時見到「令和怪物」佐佐木朗希，過去曾透過網路看過他的投球，今天見到「實體」，他形容：「長得白、長得高、瘦瘦的。」

猿隊此行陣容有不少去年還在富邦悍將隊陣中的選手和教練，包括投手楊彬、內野手楊晉豪及教練鄭兆行、蔡明晉，都是第一次出征石垣島。

石垣島初體驗，楊彬就說以前有聽過這個比賽，從來沒打過，很開心這次可以來。踏進羅德春訓基地感覺超舒服，「很漂亮，各個區塊都有、都很近，昨天看室內場地也很大。」

楊彬在一周前接到先發通知，目前牛棚已經投到100球，首戰先在場邊觀摩日本打者，「教練叫我觀察一下他們打者，今天會上的，明天應該也都會上，注意一下哪些比較會跑，有說他們很會跑，沒關係，我有很會丟的捕手（宋嘉翔）。」

佐佐木朗希雖不會在這兩場賽事登板，依然是猿隊關注焦點，今天在熱身時看到他，猿隊投手們都很新鮮，開始對他的身高、體型打量起來，林子崴覺得他身高也沒到多高，怎麼可以投到那麼快；楊彬則分析，「倒也不一定是因為身高，可能天生就是可以那樣丟。」