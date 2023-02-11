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中職／桃猿3、4棒排「富豪」連線 挑戰終止石垣島7連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／石垣島即時報導
成晉。記者陳宛晶／攝影
成晉。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊前進日本石垣島，與羅德隊進行兩場交流賽，首戰先發打線出爐，3、4、5棒由楊晉豪、廖健富、陳佳樂組成，打線納入3位去年選秀挑進的新人。

猿隊過去在石垣島交流戰成績不佳，累積2勝8敗、目前7連敗中，近兩屆都發生被羅德攻下20分以上的「石垣島慘案」，今年由一軍首席教練古久保健二、二軍總教練陳瑞振領軍出征。

首戰由陳冠宇負責先發，打線已經出爐，楊晉豪、廖健富的高苑工商同學組合棒次連線，去年選進的宋嘉翔、陳佳樂、董順傑也都排進先發打線。

猿隊先發棒次如下

第一棒 林政華（中外野）

第二棒 成晉（右外野）

第三棒 楊晉豪（二壘）

第四棒 廖健富（一壘）

第五棒 陳佳樂（指定打擊）

第六棒 馬傑森（游擊）

第七棒 宋嘉翔（捕手）

第八棒 董順傑（三壘）

第九棒 蔡鎮宇（左外野）

廖健富 羅德 樂天桃猿

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